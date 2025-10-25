Костюмированная хэллоуин вечеринка. Тема: Страшные сказки! Что тебя ждёт: — Танцы до упаду с тенями и призраками — Уникальные фотозоны. Каждая фотография станет окном в мир страшных сказок — Захватывающие испытания для смельчаков с дарами для победителей — Угощения, приготовленные в полнолуние — Напитки, что согреют душу и придадут сил для встреч с духами — Квиз и загадки для самых смекалистых