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  1. Москва
  2. События

Страшные Сказки

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2500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Костюмированная хэллоуин вечеринка. Тема: Страшные сказки! Что тебя ждёт: — Танцы до упаду с тенями и призраками — Уникальные фотозоны. Каждая фотография станет окном в мир страшных сказок — Захватывающие испытания для смельчаков с дарами для победителей — Угощения, приготовленные в полнолуние — Напитки, что согреют душу и придадут сил для встреч с духами — Квиз и загадки для самых смекалистых

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