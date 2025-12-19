ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Straniza christmas

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2с4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Рождественская вечеринка в клубе DFF. В эту пятницу в клубе DFF пройдёт первая вечеринка от невероятной певицы и артистки STRANIZA, которая приуроченная к наступающему празднику. LINE UP: STRANIZA / INST RINNA / HIGHSELF / GUCCI KALE / EASY FRESH / IT ALONE + SECRET GUEST FC/DC. Оплата на входе: наличные / QR код. Начало мероприятия в 23:59. Вход открыт с 23:30.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста