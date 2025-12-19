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Рождественская вечеринка в клубе DFF. В эту пятницу в клубе DFF пройдёт первая вечеринка от невероятной певицы и артистки STRANIZA, которая приуроченная к наступающему празднику. LINE UP: STRANIZA / INST RINNA / HIGHSELF / GUCCI KALE / EASY FRESH / IT ALONE + SECRET GUEST FC/DC. Оплата на входе: наличные / QR код. Начало мероприятия в 23:59. Вход открыт с 23:30.
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