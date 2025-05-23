Первый иммерсивный театр в пабе. Всё происходит рядом. Ты — часть действия. Ты когда-нибудь подслушивал пикантный разговор за соседним столиком? В Abbey Player’s есть один такой стол — за ним всегда происходит что-то, что потом обсуждают на кухне или в такси по дороге домой. Их официанты видели многое. И пришло время рассказать тебе эти истории. Это четыре истории любви. Но не той, что в кино, а настоящей, которая бывает в реальной жизни, в большом городе, в пабе, где всё слишком близко. Здесь любовь робкая и нахальная, страстная и корыстная, необъяснимая и абсолютно нелепая. Каждый эпизод — как вспышка, которую ты вроде бы не должен был увидеть, а теперь не можешь забыть. А что если сегодня ты сам станешь участником одной из них? Здесь любовь не играет по правилам. И ты — тоже.