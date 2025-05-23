ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

СТОЛичные истории

Abbey Players
ул. Новый Арбат, 5

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Первый иммерсивный театр в пабе. Всё происходит рядом. Ты — часть действия. Ты когда-нибудь подслушивал пикантный разговор за соседним столиком? В Abbey Player’s есть один такой стол — за ним всегда происходит что-то, что потом обсуждают на кухне или в такси по дороге домой. Их официанты видели многое. И пришло время рассказать тебе эти истории. Это четыре истории любви. Но не той, что в кино, а настоящей, которая бывает в реальной жизни, в большом городе, в пабе, где всё слишком близко. Здесь любовь робкая и нахальная, страстная и корыстная, необъяснимая и абсолютно нелепая. Каждый эпизод — как вспышка, которую ты вроде бы не должен был увидеть, а теперь не можешь забыть. А что если сегодня ты сам станешь участником одной из них? Здесь любовь не играет по правилам. И ты — тоже.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста