16 смелых и талантливых мужчин и женщин сразятся за сердца и $50 на сцене Склада №3 в классическом формате Большого Турнира Стихоплети на выбывание. Кто пройдёт дальше и заберёт победу — решаешь ты. В этот раз тебя готовы удивлять: Костя Денисов Вадим Доро Сергей Беспалов Аркадий Акопян Пасик Пахомов Керд План Б. настик с каблучка Мамзерет Роман Славянский Женя Августинская Влада Блатеркаин Анька Клим Краус Катя Ктж Молли Ведущий: Никита Соколов