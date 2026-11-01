Когда меланхоличные мелодии 80-х обрели новую жизнь в строгих повторяющихся ритмах, гитарные группы освоили танцпол, а ремикс стал формой музыкального высказывания; Так звучали британские клубы начала 90-х: От позднего нью-вейва до мэдчестера и эйсид-хауса. nico vertigo sasha bashlaev sticky finger severin Вход: донат от 500 руб.