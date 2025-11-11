Сольный концерт инди-музыканта Степана Юрлова в рамках Guitar Day на Мансарде Kozlov Club Это будет невероятно тёплый вечер, где прозвучат авторские композиции в полном звуке при участии классных музыкантов. А ещё тебя ждёт премьера нового сингла. Ты услышишь его одними из первых — в живом, дышащем исполнении.