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Сольный концерт инди-музыканта Степана Юрлова в рамках Guitar Day на Мансарде Kozlov Club Это будет невероятно тёплый вечер, где прозвучат авторские композиции в полном звуке при участии классных музыкантов. А ещё тебя ждёт премьера нового сингла. Ты услышишь его одними из первых — в живом, дышащем исполнении.
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