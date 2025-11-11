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Степан Юрлов. Guitar Day

Мансарда Kozlov Club, улица Маросейка, 9/2с1

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800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Сольный концерт инди-музыканта Степана Юрлова в рамках Guitar Day на Мансарде Kozlov Club Это будет невероятно тёплый вечер, где прозвучат авторские композиции в полном звуке при участии классных музыкантов. А ещё тебя ждёт премьера нового сингла. Ты услышишь его одними из первых — в живом, дышащем исполнении.

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