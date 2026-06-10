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Стендап & живая музыка

Hardday, Верхняя Радищевская улица, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Камерный стендап, после которого тебя ждёт живой музыкальный концерт. Секретный состав комиков с новыми и проверенными шутками. Музыкальная группа Собатини (Sobatini). Ведущий вечера: Владимир Лысенков. Вход бесплатный. Желание прийти может быть спонтанным.  Однако рамки заведения: 20 посадочных мест.

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