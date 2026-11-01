На третьем этаже Центрального рынка на Маросейке пройдёт вечер стендапа от опытных комиков проекта Our Stand Up. На сцену выйдут участники юмористических проектов и шоу, которые подготовили для гостей свои лучшие шутки. А если давно хотелось попробовать себя на сцене — можно принять участие в открытом микрофоне совершенно бесплатно. Для этого нужна предварительная регистрация: +7 (977) 260-77-88. Хедлайнер вечера — Глеб Синьковский, участник проектов «Стендап Рулетка» на ТНТ, Open Mic VK и Money Mic VK. Сбор гостей в 19:00