Возраст 18+
Стендап
Про событие
На третьем этаже Центрального рынка на Маросейке пройдёт вечер стендапа от опытных комиков проекта Our Stand Up. На сцену выйдут участники юмористических проектов и шоу, которые подготовили для гостей свои лучшие шутки. А если давно хотелось попробовать себя на сцене — можно принять участие в открытом микрофоне совершенно бесплатно. Для этого нужна предварительная регистрация: +7 (977) 260-77-88. Хедлайнер вечера — Глеб Синьковский, участник проектов «Стендап Рулетка» на ТНТ, Open Mic VK и Money Mic VK. Сбор гостей в 19:00
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