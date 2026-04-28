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Стендап лекция Егор Кукса и Сева Ловкачев

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самые отвязные философы античности. Один из самых ярких и узнаваемых стендап-комиков России, Егор Кукса. Принимает участие в многочисленных юмористических телешоу и Интернет-проектах. Всероссийская популярность пришла к артисту после его дебюта в телепередаче «Открытый микрофон» на канале ТНТ. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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