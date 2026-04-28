Самые отвязные философы античности. Один из самых ярких и узнаваемых стендап-комиков России, Егор Кукса. Принимает участие в многочисленных юмористических телешоу и Интернет-проектах. Всероссийская популярность пришла к артисту после его дебюта в телепередаче «Открытый микрофон» на канале ТНТ. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.