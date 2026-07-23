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Стендап «Богомол»

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комедийное шоу «Не срослось» Устроят взбучку бывшим. Вспомнят добрым крепким словом экс. Без цензуры, без сожалений и надежды на примирение. 5 комикесс расскажут шутки о своих прошлых_romанах, где что-то не срослось, а ведущие добьют: вытащат имена, даты и переписки. Обойдутся без травм, но будет много драм. Тема острая, поэтому зрителям тоже дадут высказаться: ты сможешь поделиться своей историей или проголосовать за самого злого бывшего.

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