Комедийное шоу «Не срослось» Устроят взбучку бывшим. Вспомнят добрым крепким словом экс. Без цензуры, без сожалений и надежды на примирение. 5 комикесс расскажут шутки о своих прошлых_romанах, где что-то не срослось, а ведущие добьют: вытащат имена, даты и переписки. Обойдутся без травм, но будет много драм. Тема острая, поэтому зрителям тоже дадут высказаться: ты сможешь поделиться своей историей или проголосовать за самого злого бывшего.