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Стеклянный зверинец

Театральный зал Музея Владимира Высоцкого, улица Высоцкого, 3с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

«Пьеса-воспоминание» Воспоминаний разных: тревожных, комичных, болезненных, драматичных, трогательных, которые порой хочется и забыть, а порой хочется помнить всегда. Потому что воспоминания, как и память, могут противостоять наступающему хаосу повседневности. Спектакль «Стеклянный зверинец» остаётся всегда актуальным для зрителей любых поколений. Такая актуальность достигается не тем, что его непременно нужно приблизить к современности. Ибо вопросы взаимопонимания, взаимоотношения между детьми и родителями, между мужчиной и женщиной будут всегда животрепещущими. Как избавиться от чувства вины? Как стать уверенным в себе? Как проститься со своей первой любовью? Как защитить своего ребенка, чтобы защита не стала удушающей (гиперопека)? Герои спектакля — небольшая семья — Аманда Уингфилд и двое её детей Том и Лора. Они пытаются решить для себя эти вопросы. Мать семейства Аманда пытается склеить рассыпающийся, но такой привычный, семейный мир и порядок, избавиться от призраков прошлого, её дочь Лора хочет обрести уверенность в своих силах, а Том вовсе разбить этот мир навсегда, оставив его только в дымке воспоминаний. Но спектакль состоит не только из сцен семейных разборок, центральная его часть посвящена и раскрывает мир первой любви Лоры, её прощанием с этой любовью и взрослением. Ведь надо повзрослеть не только годами, но и душевно. Стать духовно зрелым можно только разбив собственный иллюзорный и такой хрупкий, как стеклянные фигурки, мир, чтобы хотя бы на секунду приблизиться к себе настоящему.

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