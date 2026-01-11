Известного на телевидении комика Стаса Старовойтова сегодня называют одним из основоположников стендапа в России. Юморист стал известен благодаря своему «фирменному» направлению шуток. Как правило, большинство из них касается его супруги, семьи, дочери, а также не забывает мужчина о любимой тёще. Сегодня комик немного отошёл от привычного для поклонников образа и находится в поисках нового направления в юморе.