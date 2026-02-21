Хетаг Хугаев
ул. Пятницкая, 71/5 строение 2
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Завершение:
от 1600₽ до 16000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Хетаг Хугаев — «Outside StandUp», «Stand Up на ТНТ», финалист шоу «Comedy Баттл» Сбор гостей за полчаса до начала программы. На входе потребуется паспорт.
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