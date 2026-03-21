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Старфайндер

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Последняя миссия церкви Ораса окончилась успехом, древний артефакт был поднят на борт Генезиса и подготовлен к доставке в главный собор. Однако корабль так и не достиг космопорта. Местные жрецы рвут на себе волосы и обещают щедро пополнить счета тех, кто узнает судьбу пропавшего корабля и доставит их бесценную реликвию на станцию Авесалом. Количество игроков: от 4-х до 6-ти Механически игра похожа на ДнД Уровни персонажей: 1 Подходит для новичков. Если тебе нужна помощь или заранее готовый персонаж — обратись к мастеру https://vk.com/id23736879 Записаться на игру можно в обсуждениях в вк.

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