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Про событие
Последняя миссия церкви Ораса окончилась успехом, древний артефакт был поднят на борт Генезиса и подготовлен к доставке в главный собор. Однако корабль так и не достиг космопорта. Местные жрецы рвут на себе волосы и обещают щедро пополнить счета тех, кто узнает судьбу пропавшего корабля и доставит их бесценную реликвию на станцию Авесалом. Количество игроков: от 4-х до 6-ти Механически игра похожа на ДнД Уровни персонажей: 1 Подходит для новичков. Если тебе нужна помощь или заранее готовый персонаж — обратись к мастеру https://vk.com/id23736879 Записаться на игру можно в обсуждениях в вк.
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