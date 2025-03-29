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StandUp в Центре Москвы

улица Рождественка, 6/9/20с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытные комики со StandUp на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Женский стендап, Roast Battle и Labelcom рассказывают новые и лучшие шутки/ У них выступали: Сергей Орлов, Дима Гаврилов, Дима Коваль, Богдан Лисевский, Лиза-Варвара Аранова и др. популярные комики. Вход по донатам.

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Комментарии

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Филипп
25 марта 2025, 20:33

Событие заманчивое, однако я сегодня работаю.

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