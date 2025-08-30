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Стендап
Еда
Про событие
Москва, готовь штаны — 30 августа тебя ждёт StandUp, после которого будет сложно дышать. Summer Punch (бар Сергея Орлова, да-да, того самого комика) превратится в арену, где 5 комиков будут проверять прочность твоих скул.
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