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StandUp в баре Summer Punch

Summer Punch, Столешников переулок, 8

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Москва, готовь штаны — 30 августа тебя ждёт StandUp, после которого будет сложно дышать. Summer Punch (бар Сергея Орлова, да-да, того самого комика) превратится в арену, где 5 комиков будут проверять прочность твоих скул.

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Комментарии

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Артем Сурганов
30 августа 2025, 23:31

Я уже здесь сижу, рад буду познакомится! Мальчики или девочки без разницы, главное компания и хорошее, позитивное общение!

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