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StandUp на крыше 5 этажа

Ресторан «Хитровка», Певческий переулок, 4с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

StandUp, который пройдёт между городскими огнями и небом. Отличная возможность, чтобы ты мог посмеяться под открытым небом и не думать о делах хотя бы пару часов. Будет живой контакт, острота момента и смех, который ты запомнишь надолго. В программе участники и победители топовых шоу интернета и тв. Вход: свободный. Условия от ресторана - депозит 700 рублей на меню

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