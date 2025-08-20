StandUp, который пройдёт между городскими огнями и небом. Отличная возможность, чтобы ты мог посмеяться под открытым небом и не думать о делах хотя бы пару часов. Будет живой контакт, острота момента и смех, который ты запомнишь надолго. В программе участники и победители топовых шоу интернета и тв. Вход: свободный. Условия от ресторана - депозит 700 рублей на меню