Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
StandUp, который пройдёт между городскими огнями и небом. Отличная возможность, чтобы ты мог посмеяться под открытым небом и не думать о делах хотя бы пару часов. Будет живой контакт, острота момента и смех, который ты запомнишь надолго. В программе участники и победители топовых шоу интернета и тв. Вход: свободный. Условия от ресторана - депозит 700 рублей на меню
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