Выбор редакции
StandUp-лекция: Егор Кукса и Евгений Чебатков
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Событие обещает стать настоящим праздником юмора, где оба комика поделятся своими уникальными взглядами на жизнь, смешными историями и остроумными наблюдениями. Егор Кукса известен своим саркастическим стилем и умением находить смешное даже в самых обыденных ситуациях, а Женя Чебатков поражает зрителей своей искренностью и неподражаемым чувством юмора. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.
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