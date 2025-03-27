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StandUp-лекция: Егор Кукса и Евгений Чебатков

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Событие обещает стать настоящим праздником юмора, где оба комика поделятся своими уникальными взглядами на жизнь, смешными историями и остроумными наблюдениями. Егор Кукса известен своим саркастическим стилем и умением находить смешное даже в самых обыденных ситуациях, а Женя Чебатков поражает зрителей своей искренностью и неподражаемым чувством юмора. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.

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