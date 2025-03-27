Событие обещает стать настоящим праздником юмора, где оба комика поделятся своими уникальными взглядами на жизнь, смешными историями и остроумными наблюдениями. Егор Кукса известен своим саркастическим стилем и умением находить смешное даже в самых обыденных ситуациях, а Женя Чебатков поражает зрителей своей искренностью и неподражаемым чувством юмора. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.