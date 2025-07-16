Два концерта за один вечер — уникальное путешествие по Москва-реке с живой музыкой и комедией. Сначала идёт StandUp-концерт с тремя комиками, а потом — концерт с живой музыкой, где прозвучат известные хиты мировой сцены в необычных обработках. Состав скрыт, но это профессиональные комики, участники Stand-up на ТНТ, Labelcom, Stand-up Club #1, Stage StandUp Club, «Прожарка» и других популярных ТВ- и YouTube проектов. Можно будет послушать, потанцевать, попеть! Сможешь насладиться не только двумя шоу за один билет, но и волшебными и необычными видами Москвы, сделать яркие фотографии. Будет импровизационное общение с залом. Весь вечер можно заказывать еду и напитки по меню. Прогулки на Теплоходе «Ривьера» длятся 2 часа, отплытие от Причала Лужники-Северный. Мероприятие строго 18+. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Ближайшие даты: 16 июля в 20:00 17 июля в 20:00 18 июля в 20:00 19 июля в 18:40 и 21:00 23 июля в 20:00 24 июля в 20:00 15 июля в 18:40 и 21:00 26 июля в 18:40 и 21:00 27 июля в 19:00 30 июля в 20:00