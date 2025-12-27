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StandUp. Фокусы. Музыка

O’Donoghue’s pub, Пятницкая улица, 29

Начало:

Завершение:

от 1042₽ до 1792₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Это не просто шоу, это магия юмора и юмор магии. Здесь шутки исчезают быстрее, чем твои планы на спортзал, а мысли о работе улетают так же внезапно, как кролик из цилиндра. Один момент ты ржёшь над жизненными ситуациями, а в следующий уже пытаешься понять, как у него телефон оказался в лимоне. Так что если хочешь вечером и поржать, и охренеть — добро пожаловать. Тут смешное становится волшебным, а волшебное — смешным.

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