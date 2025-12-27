Это не просто шоу, это магия юмора и юмор магии. Здесь шутки исчезают быстрее, чем твои планы на спортзал, а мысли о работе улетают так же внезапно, как кролик из цилиндра. Один момент ты ржёшь над жизненными ситуациями, а в следующий уже пытаешься понять, как у него телефон оказался в лимоне. Так что если хочешь вечером и поржать, и охренеть — добро пожаловать. Тут смешное становится волшебным, а волшебное — смешным.