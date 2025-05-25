Возраст 14+
Стендап
Еда
Про событие
Ты точно не захочешь сидеть дома. Приходи на стендап, где шутки будут острее, чем твоя любимая пицца. Тебя ждут лучшие комики города, живое выступление и море смеха. Не упусти шанс зарядиться хорошим настроением на весь уикенд. Места ограничены, поэтому лучше забронировать заранее. Бронь стола по телефону.
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