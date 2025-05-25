ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

StandUp

Perepel Bar, Садовая-Каретная улица, 18

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Стендап
Еда

Про событие

Ты точно не захочешь сидеть дома. Приходи на стендап, где шутки будут острее, чем твоя любимая пицца. Тебя ждут лучшие комики города, живое выступление и море смеха. Не упусти шанс зарядиться хорошим настроением на весь уикенд. Места ограничены, поэтому лучше забронировать заранее. Бронь стола по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Женский стендап
Женский стендап

от 1100₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста