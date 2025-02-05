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Stand-up в Доме винтажной музыки

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Cтендап-вечер с опытными комиками города. Приходи посмеяться и стать свидетелем рождения новых шедевров юмора! Цена билета является депозитом в баре, так что ты сможешь потратить его, предъявив билет.

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