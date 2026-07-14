Проверочный концерт резидента стендап на ТНТ. Российский актёр, популярный стендап-комик, музыкант. После того как добился успеха в жанре стендапа, начал сниматься в кино. Успехом у зрителей пользовался фильм «Батя». Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришел с компанией - сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия.