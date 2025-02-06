Ведёт и выступает Владислав Шапёров. Опытные и начинающие комики рассказывают проверенный и новый материал. Лучший получит чеканную монету. Бронируй столик заранее по телефону или в сообщения группы ВК Сбор гостей с 19:00, начало к 20:00. Пожалуйста не опаздывай. Вход свободный, но можно будет оставить любой донат.