Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Ведёт и выступает Владислав Шапёров. Опытные и начинающие комики рассказывают проверенный и новый материал. Лучший получит чеканную монету. Бронируй столик заранее по телефону или в сообщения группы ВК Сбор гостей с 19:00, начало к 20:00. Пожалуйста не опаздывай. Вход свободный, но можно будет оставить любой донат.
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