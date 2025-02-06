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Stand Up open mic у Ведьмака

Таверна «Под ведьмачьим мечом», Камергерский переулок, 5/7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Ведёт и выступает Владислав Шапёров. Опытные и начинающие комики рассказывают проверенный и новый материал. Лучший получит чеканную монету. Бронируй столик заранее по телефону или в сообщения группы ВК Сбор гостей с 19:00, начало к 20:00. Пожалуйста не опаздывай. Вход свободный, но можно будет оставить любой донат.

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