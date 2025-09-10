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StandUp: Новый Микрофон

Моряк и Чайка на Покровке, Покровка, 16

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытные комики с проектов и восходящие звёзды StandUp расскажут новые шутки. Проведи вечер в уютном баре в центре Москвы и посмейся над живой комедией. Хедлайнер: звёздный комик из популярного шоу. Ведущий: Иван Гаркушко (основатель Lite StandUp, ведущий шоу Лексикон, финалист Сет-лист VK).

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