Stand Up | Карина Салихова
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Карина Салихова - участница проектов «Женский стендап» и «Открытый Микрофон» на ТНТ. Выступление Карины - это как на кухне с подругой поболтать. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.
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