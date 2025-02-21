Карина Салихова - участница проектов «Женский стендап» и «Открытый Микрофон» на ТНТ. Выступление Карины - это как на кухне с подругой поболтать. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.