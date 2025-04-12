Фестиваль для всех, кто интересуется советской культурой, искусством и наукой. Лекторы погрузят тебя во времена Советского Союза и вместе вы разберёте темы советской космонавтики, советских спецслужб и советского самиздата. Что будет? — На лекции Александра Фокина «Пятна на солнце: реальность и тайны советской космонавтики» ты узнаешь: — как советская космическая программа развивалась под влиянием секретности и пропаганды, создавая идеализированный образ безупречных космонавтов и надёжной техники; — почему ошибки и неудачи были забыты в культурной памяти и как это повлияло на образы космонавтов и инженеров, работавших в тени славы; — о механизмах создания советских космических мифов и контрмифов, основанных на обширных архивных исследованиях и интервью с космонавтами и инженерами. — На лекции Домнина «Органы советской госбезопасности: от ВЧК до МСБ» проследишь эволюцию органов государственной безопасности от основания в Гражданскую и Большого террора до борьбы с абвером и тайных операций Холодной войны. — На лекции Анастасии Бурдиной «Внесистемная советская литература: инакомыслие и самиздат» рассмотришь феномен советского самиздата — нелегального распространения произведений запрещённых авторов. Обсудишь творчество наиболее ярких диссидентских писателей, и их борьбу за свободу слова. Изучишь, как подпольная литература отражала альтернативные взгляды на советскую действительность и формировала настроения в обществе. О лекторах: — Александр Фокин — кандидат исторических наук, автор книг «Коммунизм не за горами. Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950-1960-х годов», «Тетради Верхне-Уральского политического изолятора, 1932-1933», обладатель грантов РНФ, РФФИ, Президента РФ, автор телеграм канала USSResearch. — Кирилл «Домнин» Буренок — выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Человек с феноменальной памятью, и уникальным чувством юмора. — Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».