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Вечеринки
Еда
Про событие
Дебютный проект, где тебя будут ждать танцы, маркет с различными шмотками и не только, пул, вкусная еда и выпивка и много всего интересного. Заправлять танцпол хорошей музыкой будут: eros XD workall vValance HOMEass Duduena XO-5 VLADEE8oii beeetlejjuice blinkself Вход до 22:00 бесплатный по регистрации, после 22:00: вход по донатам.
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