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Спот

Chago, Новая Басманная улица, 19с1

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Дебютный проект, где тебя будут ждать танцы, маркет с различными шмотками и не только, пул, вкусная еда и выпивка и много всего интересного. Заправлять танцпол хорошей музыкой будут: eros XD workall vValance HOMEass Duduena XO-5 VLADEE8oii beeetlejjuice blinkself Вход до 22:00 бесплатный по регистрации, после 22:00: вход по донатам.

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