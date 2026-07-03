Дебютный проект, где тебя будут ждать танцы, маркет с различными шмотками и не только, пул, вкусная еда и выпивка и много всего интересного. Заправлять танцпол хорошей музыкой будут: eros XD workall vValance HOMEass Duduena XO-5 VLADEE8oii beeetlejjuice blinkself Вход до 22:00 бесплатный по регистрации, после 22:00: вход по донатам.