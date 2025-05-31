Фестиваль уже больше 10 лет открывает новые имена для публики и не только знакомит зрителей с яркими артистами, но и преподносит их выступления в форме театрализованных постановок. Чтобы понять, как это выглядит, просто посети один раз это событие. События проходят на больших площадках с лучшим светом и звуком в Москве. В программе: — 25 отобранных исполнителей из разных городов; — Каждая команда готовит интересную шоу программу. Точно будет на что посмотреть! — Среди зрителей всегда разыгрываются разные призы; — Конкурсы с электрошокерами, лазерное шоу, модели и ростовые куклы, обширная барная карта и другое.