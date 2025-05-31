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Сплав Слов Воплоти Мечту'25

Центр городской культуры «Графит»
ул. Электродная, 2, ст. 32

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 5000₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль уже больше 10 лет открывает новые имена для публики и не только знакомит зрителей с яркими артистами, но и преподносит их выступления в форме театрализованных постановок. Чтобы понять, как это выглядит, просто посети один раз это событие. События проходят на больших площадках с лучшим светом и звуком в Москве. В программе: — 25 отобранных исполнителей из разных городов; — Каждая команда готовит интересную шоу программу. Точно будет на что посмотреть! — Среди зрителей всегда разыгрываются разные призы; — Конкурсы с электрошокерами, лазерное шоу, модели и ростовые куклы, обширная барная карта и другое.

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