Вечер камерной музыки в исполнении дуэта Владислава Песина и Алексея Гориболя. Идея программы Spiegel im Spiegel («Зеркало в зеркале») возникла из названия известной пьесы Арво Пярта. Драматургия основана на перекличке композиторов ХХ–XXI веков: Пярта, Шостаковича, Баснера, Сильверстова, Десятникова — со своими предшественниками и друг с другом. Например, хоралы в музыке Пярта напоминают о родстве с Бахом. А его уже упомянутое сочинение Spiegel im Spiegel — это своеобразное отражение «Лунной сонаты» Бетховена. Мазурка, гавот, сицилиана в прелюдиях Шостаковича — это и прием остранения, и театральные маски, за которыми скрывается сложное переживание советской реальности 30-х годов ХХ века.