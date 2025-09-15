Специальный показ культового иронического хоррора «Зомби по имени Шон», фильма задавшего новый вектор развития, как британской комедии, так и традиции картин об оживших мертвецах. «Зомби по имени Шон» — первая часть прославленной трилогии «Кровь и мороженное», в которую также вошли картины «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». Это история тридцатилетнего неудачника Шона, который в силу наступившего зомби-апокалипсиса вынужден стать главным героем собственной жизни. В компании лучшего друга он разрабатывает план по спасению своей мамы, бросившей его накануне девушки и поиску безопасного места, где все они могли бы переждать эпидемию. Но путь к любимому пабу «Винчестер» окажется тернист и опасен. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед Ламара Карчава. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.