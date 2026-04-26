Показ культового аниме Хироюки Морита «Возвращение кота». На момент премьеры это был лишь третий проект Студии Ghibli, режиссёром которого выступил не Хаяо Миядзаки или Исао Такахата. Производство картины заняло три года. Первоначально планировалась короткометражная работа, сделанная по заказу японского тематического парка, основным условием которой было бы участие котов на ведущих ролях. Однако сценарий и разработка сюжета настолько понравилась руководству Ghibli, что было принято решение незамедлительно запустить его в полнометражном формате. Связующим звеном с другим значимым мультфильмом студии «Шёпотом сердца» стал один из главных героев «Возвращения» Барон Гумберт фон Зиккинген, частный детектив «Кошачьей канцелярии», ранее представленный на экране в виде статуи. По сюжету девочка Хару вытаскивает из-под колёс кота, который оказывается Принцем. В знак благодарности монаршая семья настойчиво предлагает героине превратиться в кошку и выйти замуж за их наследника. С этого начинается удивительное приключение, за время которого Хару, не желающей терять свой человеческий облик, придется положиться на своих верных товарищей — обаятельного Барона и неуклюжего бродягу Мьюта. Конечно же, тоже котов. Возможно картина Хироюки Морита с годами и потерялась за ключевыми работами студии, преимущественно снятыми Хайяо Миядзаки, но это не отменяет удовольствия от просмотра этой забавной, очаровательной и увлекательной сказки. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед, руководитель направления «Кинопроизводство» колледжа IThub Ламара Карчава. В разгар дня на оживленной улице юная Хару храбро выхватывает из-под колёс грузовика очаровательного кота. К её великому удивлению кот встаёт на задние лапы и благодарит Хару на человеческом языке. Оказывается, перед ней принц загадочного Кошачьего царства, и теперь Кошачий царь хочет женить его на отважной спасительнице. Вскоре он похищает Хару, которая вовсе не желает быть кошачьей принцессой, и только верные усатые и хвостатые друзья — толстый бродяга Мьюта и великолепный Барон — смогут вызволить её из кошачьего плена.