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Спецпоказ «Ускользающая красота» с кинокритиком

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ чувственной мелодрамы Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота». Это одна из самых известных и любимых у зрителя работ итальянского мастера. Бертолуччи взялся за написание «Ускользающей красоты» после изнурительных съёмок эпической картины «Маленький Будда». История о прекрасной девушке Люси, решившей отправиться на лето в солнечную Тоскану, чтобы разыскать отца, стала возвращением режиссера к более привычным для него темам молодости, жизни творческой интеллигенции, экзотической фактуры и поэтического взгляда на мир. Даже весьма условная детективная интрига в этом фильме также полна лиризма. Люси также намерена выяснить природу загадочной заметки в дневнике своей матери. Лента примечательна не только канонической ролью Лив Тайлер, в тот момент подобравшейся к пику своей медийной славы, но и присутствию в кадре легенд прошлого. Во-первых, Бертолуччи воссоединяется в «Красоте» со звездой своего «Конформиста» Стефанией Сандрелли. Во-вторых, в фильме свою последнюю роль в художественном кино исполнил великий Жан Маре. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Кирилл Артамонов, автор Film.ru, КиноТВ и Okkoлокино. Прекрасная юная американка после самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи, найти своего отца и потерять девственность... Но есть еще один, быть может, главный мотив этой поездки: стремление найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике.

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