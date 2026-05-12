Показ классического психологического триллера Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор». Картина не только удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, но и определила своё время, предвосхитив события Уотергейтского скандала, повлекшего отставку президента США Ричарда Никсона. «Разговор» был написан задолго до съёмок, Коппола закончил сценарий ещё в 1966-м году. Лишь колоссальный успех первого «Крёстного отца», позволил режиссёру беспрепятственно реализовать своё видение. Спустя более полувека очевидно, что «Разговор» появился на больших экранах в единственно возможный для этого момент, когда накал общественной паранойи был созвучен происходящему в фильме. Главный герой ленты Гарри Коул — престижный эксперт по прослушке, ввязывается в очередной заказ и по мере выполнения работы впервые нарушает свои профессиональные принципы. Мотивацией и источником вдохновения для Копполы стал шедевр Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», влияние которого заметно в «Разговоре», как на уровне атмосферы, так и работы с темой внутреннего напряжения и паранойи. Сыгравший Гарри Коула Джин Хэкмен называл этот свой образ любимым, однако, несмотря на выдающуюся игру актёра, он не был номинирован за эту роль на «Оскар». На церемонии Американской киноакадемии Коппола проиграл самому себе — «Разговор» уступил второму «Крёстному отцу» в категории «Лучший фильм года». Фильм представит и обсудит со зрителями киновед, автор телеграм «канала вкус зеленого чая» Александр Симиндейкин. Гарри Коул — лучший на Западном побережье эксперт по прослушивающим устройствам. Записав по заказу крупного бизнесмена беседу некой парочки, гуляющей по площади, Коул нарушает свое главное правило — не совать нос в дела заказчика — и пытается предотвратить убийство, которое, как ему кажется, вот-вот должно произойти.