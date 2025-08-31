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Спецпоказ «Путешествие на солнце и обратно»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

специальный показ авторского многосерийного фильма Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно». По сюжету ещё в 1980-х сын карточного шулера Руслан, оказавшись на бандитской свадьбе влюбляется в несчастную невесту и обещает самому себе найти девушку, когда вырастет. Сериал представит актриса Дарья Екамасова. Указанная цена билета распространяется на весь сериал. Между третьей и четвертой серией состоится пятнадцатиминутный антракт.

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