специальный показ авторского многосерийного фильма Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно». По сюжету ещё в 1980-х сын карточного шулера Руслан, оказавшись на бандитской свадьбе влюбляется в несчастную невесту и обещает самому себе найти девушку, когда вырастет. Сериал представит актриса Дарья Екамасова. Указанная цена билета распространяется на весь сериал. Между третьей и четвертой серией состоится пятнадцатиминутный антракт.