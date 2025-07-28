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Спецпоказ «Прости, детка»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ новой картины студии А24 «Прости, детка». После показа пройдёт обсуждение с автором городского медиа FOMOTEKA Довлетом Халджановым. Это деликатное, эмоциональное и нестандартное исследование темы травмы. По сюжету, в жизни университетского преподавателя литературы по имени Агнес несколько лет назад случилось событие, которое навсегда её изменило. Несмотря на уверенное первое впечатление, которое производит героиня сегодня, она давно не такая жизнерадостная и самоуверенная, какой была раньше. Всё меняет появление лучшей университетской подруги Агнес, встреча с которой вдохновляет девушку расправить крылья. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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