Специальный показ «Пролетая над гнездом кукушки», классического фильма Милоша Формана. Фильм представит киножурналистка, редактор «Синема Рутин» и автор тг-канала «кабинет доктора хали-гали» Ная Гусева. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.