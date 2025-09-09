Спецпоказ «Пролетая над гнездом кукушки»
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Специальный показ «Пролетая над гнездом кукушки», классического фильма Милоша Формана. Фильм представит киножурналистка, редактор «Синема Рутин» и автор тг-канала «кабинет доктора хали-гали» Ная Гусева. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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