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Спецпоказ. Привычка нюхать пальцы / Меня пожирает собственная кровать

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

После показа пройдёт обсуждение с режиссёром Вячеславом Ивановым. Меня пожирает собственная кровать. Рамаз и Лиза часто проводят время вместе за дегустацией газировки и прослушиванием электронной музыки. Рамаз купил ананасы и мечтает угостить Лизу. Лиза подарила Рамазу футболку, и он всегда ходит в ней по дому. Привычка нюхать пальцы. Рамаз продаёт унитазы. Ему навязчиво названивают приколисты — просят вытравить тараканов. Друг Рамаза относится к нему как к фрику, а коллега по работе упорно заставляет съесть «доширак по фирменному рецепту». «Пора изменить свою жизнь и перезагрузиться», — говорит нейроголос.

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