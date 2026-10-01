После показа пройдёт обсуждение с режиссёром Вячеславом Ивановым. Меня пожирает собственная кровать. Рамаз и Лиза часто проводят время вместе за дегустацией газировки и прослушиванием электронной музыки. Рамаз купил ананасы и мечтает угостить Лизу. Лиза подарила Рамазу футболку, и он всегда ходит в ней по дому. Привычка нюхать пальцы. Рамаз продаёт унитазы. Ему навязчиво названивают приколисты — просят вытравить тараканов. Друг Рамаза относится к нему как к фрику, а коллега по работе упорно заставляет съесть «доширак по фирменному рецепту». «Пора изменить свою жизнь и перезагрузиться», — говорит нейроголос.