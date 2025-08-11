Специальный показ вечно актуальной анимационной классики Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. Показ представит и обсудит со зрителями киновед Ламара Карчава. О фильме: Чтобы избавиться от смертельного проклятия, принц Аситака отправляется в опасное путешествие и оказывается в загадочной стране, где лесные духи и люди сражаются за право владеть древним Лесом. Там он встречает отважную юную Принцессу Мононоке, воспитанницу богини-волчицы, которая пытается спасти лес от людей. Теперь судьба всех зависит только от одного воина — принца Аситаки. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.