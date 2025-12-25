О фильме: Она — CEO в крупном технологическом стартапе, который вот-вот выйдет на биржу. А ещё заботливая мать и прекрасная жена, у которой давно не было хорошего секса. Он — молодой стажёр, мысли о котором не дают ей уснуть. Однажды посреди рабочего дня он врывается в её рабочий кабинет и плотно запирает дверь. Это больше, чем просто секс, это шаг в ревущую бездну, из которой нет выхода. Они знают, что обречены, и это их заводит. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.