За день до выхода в прокат, 22 октября в Пионере состоится премьерный спецпоказ нового южнокорейского мистического хоррора «Паранормальное явление. Шум». Первые зрители смогут принять участие в обсуждении и узнать больше о поджанре азиатского экстрима в формате мини-лекции. Фильм представит куратор Пионера Виктор Прокофьев, а после показа эксперты по жанру режиссёр Евгений Колядинцев и кинокритик Дмитрий Соколов расскажут, каким образом хоррор перекликается с дилогией «Паранормальное явление» конца нулевых, и почему несмотря на аутентичность и национальный колорит «Шум» близок зрителям во всем мире.