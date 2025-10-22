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Спецпоказ «Паранормальное явление. Шум» с обсуждением

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

За день до выхода в прокат, 22 октября в Пионере состоится премьерный спецпоказ нового южнокорейского мистического хоррора «Паранормальное явление. Шум». Первые зрители смогут принять участие в обсуждении и узнать больше о поджанре азиатского экстрима в формате мини-лекции. Фильм представит куратор Пионера Виктор Прокофьев, а после показа эксперты по жанру режиссёр Евгений Колядинцев и кинокритик Дмитрий Соколов расскажут, каким образом хоррор перекликается с дилогией «Паранормальное явление» конца нулевых, и почему несмотря на аутентичность и национальный колорит «Шум» близок зрителям во всем мире.

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