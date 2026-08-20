Спецпоказ новой картины Асгара Фархади «Параллельные истории», который представит кинокритик Мария Ракитина. Асгар Фархади является одним из главных режиссёров современного кино: его известные «Развод Надера и Симин», «Коммивояжер» и «Герой» отмечены премиями «Оскар» и «Золотой глобус», наградами Канн, Берлинале, Торонто, Сан-Себастьяна и других престижных кинопремий. Премьера «Параллельных историй» состоялась в конкурсе Каннского кинофестиваля этого года, в её основе часть декалога «Короткая история любви» Кшиштова Кесьлёвского, а в актёрском составе — мэтры французского экрана Изабель Юппер, Венсан Кассель, Вирджини Эфира, Пьер Нине, плюс появление Катрин Денёв в блистательном комическом эпизоде. Сеансы «Параллельных историй» в Пионере показываются в оригинале: на французском языке с русскими субтитрами.