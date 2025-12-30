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Спецпоказ «Надо снимать фильмы о любви»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Российская съёмочная группа приезжает в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино и тех ценностях, которые обычно считаются очевидными, но не обговариваются. Вскоре съёмочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли на улице знакомится с загадочной девушкой по имени Света.

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