О фильме: Российская съёмочная группа приезжает в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино и тех ценностях, которые обычно считаются очевидными, но не обговариваются. Вскоре съёмочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли на улице знакомится с загадочной девушкой по имени Света.