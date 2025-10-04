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Кинопоказ: «Мне не больно»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Нежная мелодрама Алексея Балабанова. О фильме: Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в центре большого города. Они молоды, полны сил и энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни, в общем у них есть все, кроме денег. Впрочем, за этим они сюда и пришли — предложить услуги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Антоновна тоже молода, но, кажется, жизнь ей уже успела наскучить. По крайней мере, так было до встречи с Мишей. Он помог ей снова влюбиться в жизнь, а она нашла ему и его друзьям интересную работу. Богатые клиенты, дорогие обеды, огромные гонорары — друзья об этом и не мечтали. И самое главное — она любит его. Но при этом скрывает что-то очень важное, что неизбежно повлияет на их будущее.

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