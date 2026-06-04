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Спецпоказ «Колония» с Директором Культурного центра Посольства Республики Корея

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Будоражащий воображение корейский хоррор, посвящён классической фабуле, открытой ещё Джорджем Ромеро — в замкнутом пространстве выставочного центра группа выживших вынуждена противостоять толпам инфицированных новым зомби-вирусом. Останутся ли они целы в бушующем эпидемией мире? Ён Сан Хо известен в киносообществе, как автор культовой дилогии «Поезд в Пусан», ставшей востребованной и в России. Режиссёр неоднократно признавался, что использует живых мертвецов, в качестве инструмента для демонстрации устройства общества героев, каждую свою работу задумывая в качестве острого комментария на злобу дня. Ведь апокалиптическая обстановка обнажает человеческую природу, позволяя преодолеть дистанцию между поколениями и социальными классами. В «Колонии» Сан Хо продолжает рассуждать о разобщенности современного мира, не отказываясь при этом от намерений удивить даже самых искушенных ценителей хоррора. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит Директор Культурного центра Посольства Республики Корея Пак Чжун Гон.

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