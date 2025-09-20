ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Спецпоказ «Как заниматься сексом»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Каникулы девочек-подростков в курортном городке без налета романтики и красивости. Неудобные обтягивающие платья, сладкие шоты, смазанный макияж и блёстки. Проверка границ, секс, тело, уязвимость. Фильм без оценочных суждений и с широкой палитрой телесных ощущений. Отдых в фильме Молли Мэннинг Уокер — это вечный праздник. Череда вечеринок, выкрученных на максимум при помощи алкоголя, громкой музыки, тесной толпы. Интенсивный опыт проживания жизни, как и попытка поставить её на паузу, — это способ преодолеть обыденность. Но с противоположным санаторию эффектом. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Психология кино: «Неизбранные дороги»
Психология кино: «Неизбранные дороги»
по подписке
Безумное свидание
Безумное свидание
по подписке
Капиталистическая фантазия в фильме «Американский психопат» как документ эпохи
Капиталистическая фантазия в фильме «Американский психопат» как документ эпохи
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста