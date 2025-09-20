Каникулы девочек-подростков в курортном городке без налета романтики и красивости. Неудобные обтягивающие платья, сладкие шоты, смазанный макияж и блёстки. Проверка границ, секс, тело, уязвимость. Фильм без оценочных суждений и с широкой палитрой телесных ощущений. Отдых в фильме Молли Мэннинг Уокер — это вечный праздник. Череда вечеринок, выкрученных на максимум при помощи алкоголя, громкой музыки, тесной толпы. Интенсивный опыт проживания жизни, как и попытка поставить её на паузу, — это способ преодолеть обыденность. Но с противоположным санаторию эффектом. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами