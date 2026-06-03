Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями Всеволод Коршунов — киновед, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор МШК, ведущий подкаста «Крупным планом» на Кинопоиске. Вольная экранизация романа Лайонела Уайта «Одержимость» ознаменовала воссоединение режиссёра с будущей иконой французского кино Жан-Полем Бельмондо — вместе они прославились на весь мир после премьеры этапного для Новой волны фильма «На последнем дыхании». Замысел снять «Безумного Пьеро» возник у Годара в процессе работы над «Бандой аутсайдеров». Процесс подготовки к проекту был настолько подробным и долгим, что за этот год постановщик успел закончить ещё две картины. Первоначально в главной мужской роли Годар видел Мишеля Пикколи или Ричарда Бертона, но в конце концов, остановил свой выбор на двух важнейших персонах для своего раннего кинематографа — Бельмондо и Анне Кариной, с которой незадолго до этого развёлся. «Безумный Пьеро» считается одной из наиболее визуально выразительных и совершенных работ Годара. В свойственной режиссёру манере в фильме можно найти как немыслимое количество отсылок (от Роберто Росселлини до вестерна «Джонни Гитара»), так и хитроумную работу со структурой жанрового кино. «Безумный Пьеро» стал ориентиром в творчестве для многих выдающихся режиссёров, для Годара — самой кассовой строчкой в фильмографии.