Специальный показ французской комедии «Безумный день в Комеди Франсез». После премьеры картина удостоилась высочайших оценок как критиков, так и зрителей, став сарафанным хитом в национальном прокате. В фокусе внимания один суматошный день из жизни Комеди Франсез — единственного во Франции государственного репертуарного театра, на протяжении веков (площадка берёт своё начало с конца XVII века) притягивающего внимание как парижан, так и гостей столицы. По сюжету режиссёр-дебютантка Нина (Полин Клеман) за несколько часов до премьеры своей интерпретации пьесы Шекспира «Макбет» сталкивается с таким количеством неурядиц и катастроф, что, кажется, куда проще перенести спектакль. Однако повинуясь золотому правилу Комеди Франсез — ни при каких обстоятельствах не отменять постановки, героине вместе с труппой придётся пройти через все сложности с высоко поднятой головой. В большинстве критических текстов ленту называли одной из главных комедий года, особенно отмечая гармоничное сочетание интеллектуального юмора и уникальной атмосферы легендарного Комеди Франсез. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Картину представит и обсудит со зрителями театральный режиссёр и драматург Юрий Муравицкий. День премьеры «Макбета» в «Комеди Франсез» превращается в череду катастроф, но начинающему режиссёру Нине и исполнителям главных ролей во что бы то ни стало нужно сыграть спектакль, ведь от его успеха зависит будущее театра.