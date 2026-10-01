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Спецпоказ: «Безумный день в Комеди Франсез» и вступление драматурга

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ французской картины «Безумный день в Комеди Франзес», снятой в стенах легендарного парижского театра. Фильм представит Анна Лифиренко — драматург, сотрудничающая с МХАТ, Театром Наций, «Сатириконом», РАМТом, Театром.doc и режиссёр нескольких постановок. Комедия режиссёров Бертрана Юскла и Мартена Дарондо — невероятно смешная пародия на одну из самых престижных трупп мира, и в то же время объяснение в любви величественному старинному театру. Расположенный во дворце Пале-Рояль, он редко сотрудничает с кино, но отступил от жёстких правил и не только разместил съёмочную группу, но и позволил сняться в фильме своим актёрам. Французский кинематограф прославлен своей традицией: если актёр этой труппы задействован на съёмках, в открывающих титрах его имя указывается вместе с Комеди Франзес. Специальный сеанс организован проектом TheatreHD и кинопрокатной компанией U Films. Первый и последующие сеансы картины в Пионере демонстрируются в оригинале: на французском языке с русскими субтитрами.

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