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Спецпоказ: «Андрей Тарковский. Кино как молитва» с киноведом

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

«Кино как молитва» — экспериментальная ода творчеству и стойкости духа составленная из ранее неиспользованных и неопубликованных фрагментов хроники, которые были бережно собраны и переосмыслены сыном Андрея Тарковского, человеком, который сохранил со своим героем особую духовную связь. Премьерный показ картины состоялся во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где удостоился признания как среди профессиональной прессы, так и преданных почитателей творчества Андрея Тарковского. При подготовке проекта были использованы фрагменты лекций, интервью и закадровых дневников кинематографиста, на наших глазах складывающиеся в единый и непрерывный поток сознания. Этот фильм — уникальная возможность спустя почти что сорок лет, открыть ранее неизведанные грани в образе любимого режиссера и по-новому взглянуть на его жизненную философию. Показ представит киновед Сергей Лаврентьев.

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