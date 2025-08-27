«Кино как молитва» — экспериментальная ода творчеству и стойкости духа составленная из ранее неиспользованных и неопубликованных фрагментов хроники, которые были бережно собраны и переосмыслены сыном Андрея Тарковского, человеком, который сохранил со своим героем особую духовную связь. Премьерный показ картины состоялся во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где удостоился признания как среди профессиональной прессы, так и преданных почитателей творчества Андрея Тарковского. При подготовке проекта были использованы фрагменты лекций, интервью и закадровых дневников кинематографиста, на наших глазах складывающиеся в единый и непрерывный поток сознания. Этот фильм — уникальная возможность спустя почти что сорок лет, открыть ранее неизведанные грани в образе любимого режиссера и по-новому взглянуть на его жизненную философию. Показ представит киновед Сергей Лаврентьев.